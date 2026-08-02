Foto Il Bayer lo aspetta, ma Gutierrez è ancora in campo agli ordini di Allegri

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fonte da Castel di Sangro, Antonio Gaito e Christian Marangio

xGutierrez ancora in gruppo a Castel di Sangro, ma il trasferimento al Bayer Leverkusen è ormai definito.

Miguel Gutierrez continua ad allenarsi con il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, nonostante il suo futuro sia ormai destinato a essere in Germania. Così come stamane, il terzino sinistro spagnolo, arrivato la scorsa estate dal Girona, ha preso regolarmente parte alla seduta pomeridiana allo stadio Teofilo Patini, mentre il trasferimento al Bayer Leverkusen è ormai alle battute finali. Restano infatti soltanto alcuni dettagli burocratici prima della chiusura definitiva dell'operazione.

Accordo da 30 milioni: l'addio di Gutierrez sblocca il mercato azzurro

Il Napoli ha dato il via libera alla cessione dopo il rilancio del Bayer Leverkusen, passato da una prima offerta da 25 milioni di euro a una proposta complessiva da 30 milioni, ritenuta soddisfacente dalla dirigenza azzurra. Le parti stanno definendo gli ultimi aspetti tecnici prima dell'ufficialità. Nel frattempo Gutierrez continua a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri, come mostrano le immagini raccolte dai nostri inviati in Abruzzo.