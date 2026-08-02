Foto Bella notizia a Castel di Sangro, Gilmour lavora con il pallone: il rientro si avvicina

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fonte da Castel di Sangro, Antonio Gaito e Christian Marangio

Gilmour accelera il recupero: il centrocampista del Napoli è tornato ad allenarsi con il pallone.

Buone notizie in casa Napoli sul fronte Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese, fermato da un infortunio rimediato in nazionale prima della partenza per i Mondiali 2026, ha ripreso il lavoro con il pallone durante il ritiro di Castel di Sangro, un segnale importante verso il rientro in gruppo. Dopo settimane di lavoro differenziato e di riatletizzazione individuale, Gilmour ha finalmente ritrovato anche il pallone.

Gilmour in campo: lavoro col pallone

Questo pomeriggio, sul campo del Patini, ha aperto lui la seduta d'allenamento, scambiando il pallone con i collaboratori tecnici, per poi puntare alle mini-porte piazzate sulla trequarti. Uno step importante in vista dell'inizio della stagione dopo che a Dimaro aveva seguito un programma individuale rispetto al resto del gruppo, non essendo ancora pronto per il lavoro con il collettivo. Proseguirà dunque il suo iter personalizzato, ma il rientro effettivo in gruppo si avvicina.