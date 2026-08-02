Foto Castel di Sangro, day 3: nulla di grave per Hojlund e Alisson, sono regolarmente in campo

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Buone notizie per Allegri nel terzo giorno di ritiro in Abruzzo: Hojlund e Alisson Santos partecipano regolarmente alla seduta mattutina.

Arrivano buone notizie dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dopo aver saltato l'allenamento di ieri, Rasmus Hojlund e Alisson Santos sono tornati regolarmente in campo nel corso della seduta mattutina del terzo giorno di preparazione in Abruzzo. Entrambi hanno preso parte all'allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, lasciandosi alle spalle i problemi che ne avevano impedito la presenza nella giornata precedente.

Sospiro di sollievo per Allegri

Il rientro di Hojlund rappresenta una notizia particolarmente positiva dopo il colpo alla caviglia rimediato nell'ultima seduta, che aveva costretto l'attaccante danese a interrompere anzitempo l'allenamento per semplice precauzione. Insieme a lui è tornato a lavorare anche Alisson Santos, regolarmente inserito nel gruppo per la ripresa della preparazione in vista dei prossimi impegni estivi del Napoli.