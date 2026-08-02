Centenario Napoli, Careca e Alemao in visita alla Mostra azzurra di Castel di Sangro

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Careca e Alemao protagonisti a Castel di Sangro: oggi visiteranno la Mostra dedicata al Napoli.

Proseguono gli appuntamenti legati alle celebrazioni del Centenario del Napoli anche a Castel di Sangro. Dopo le emozioni della grande festa andata in scena in città, le leggende azzurre continuano a incontrare i tifosi presenti in Abruzzo, regalando nuovi momenti di grande entusiasmo e vicinanza ai sostenitori partenopei.

Appuntamento alle 16:30 con due leggende azzurre

Alle 16:30, Antonio Careca e Ricardo Alemao saranno ospiti della Mostra del Napoli allestita a Castel di Sangro. I due storici protagonisti dell'epopea azzurra visiteranno l'esposizione dedicata ai cento anni del club, incontrando tifosi e appassionati in uno degli eventi collaterali organizzati in occasione del Centenario.