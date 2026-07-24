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Dimaro 2026 day 8, doppia seduta e presentazione staff tecnico: il programma

Dimaro 2026 day 8, doppia seduta e presentazione staff tecnico: il programma
Oggi alle 07:00Ritiro Napoli
di Antonio Noto
Il programma del 24 luglio a Dimaro tra allenamenti, staff tecnico e cinema sotto le stelle.

Prosegue il ritiro estivo del Napoli in Val di Sole-Dimaro Folgarida con un'altra giornata ricca di appuntamenti per squadra e tifosi. Il programma di venerdì 24 luglio prevede una doppia seduta di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, oltre alla presentazione dello staff tecnico azzurro e alle consuete sessioni di autografi con due calciatori al termine di ogni allenamento.

Doppia seduta, Summer Village e cinema sotto le stelle

La giornata inizierà alle 10:00 con l'allenamento mattutino presso il Centro Sportivo di Dimaro. Al termine della seduta è in programma la tradizionale sessione di autografi con due giocatori del Napoli, mentre in mattinata si terrà anche la presentazione dello staff tecnico della SSC Napoli. Alle 17:30 spazio al secondo allenamento della giornata, seguito ancora dagli autografi con due calciatori. In serata, alle 22:00, il programma si concluderà con l'appuntamento delle "Notti Azzurre", che proporrà il cinema sotto le stelle con la proiezione del film Odissea. 