Dimaro 2026 day 8, doppia seduta e presentazione staff tecnico: il programma
Prosegue il ritiro estivo del Napoli in Val di Sole-Dimaro Folgarida con un'altra giornata ricca di appuntamenti per squadra e tifosi. Il programma di venerdì 24 luglio prevede una doppia seduta di allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri, oltre alla presentazione dello staff tecnico azzurro e alle consuete sessioni di autografi con due calciatori al termine di ogni allenamento.
Doppia seduta, Summer Village e cinema sotto le stelle
La giornata inizierà alle 10:00 con l'allenamento mattutino presso il Centro Sportivo di Dimaro. Al termine della seduta è in programma la tradizionale sessione di autografi con due giocatori del Napoli, mentre in mattinata si terrà anche la presentazione dello staff tecnico della SSC Napoli. Alle 17:30 spazio al secondo allenamento della giornata, seguito ancora dagli autografi con due calciatori. In serata, alle 22:00, il programma si concluderà con l'appuntamento delle "Notti Azzurre", che proporrà il cinema sotto le stelle con la proiezione del film Odissea.
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