Dimaro, stasera quattro azzurri risponderanno alle domande dei tifosi: l'annuncio del club
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Questa sera, alle ore 21:00, in Piazza Madonna della Pace, è in programma un incontro con quattro calciatori del Napoli.
Proseguono gli appuntamenti con i tifosi nel ritiro di Dimaro Folgarida. Questa sera, alle ore 21:00, in Piazza Madonna della Pace, è in programma un incontro con quattro calciatori del Napoli. I protagonisti della serata saranno Alisson, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara, che saliranno sul palco per incontrare i tifosi, rispondere alle domande e condividere le prime sensazioni in vista della nuova stagione.
Napoli, stasera incontro con quattro azzurri a Dimaro
Un'occasione speciale per i sostenitori azzurri presenti in Val di Sole, che potranno vivere da vicino un momento di confronto con alcuni dei protagonisti del Napoli di Massimiliano Allegri. Potrete seguire la diretta dell'evento su Radio TuttoNapoli.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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