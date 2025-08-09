Foto

Le esultanze di De Bruyne e degli azzurri: la fotogallery dal campo di Napoli-Girona

di Davide Baratto

Il Napoli gioisce per la prima volta a  Castel di Sangro, battendo il Girona per 3-2 nella seconda amichevole internazionale. I ragazzi di Antonio Conte dimostrano che le gambe iniziano a girare e, soprattutto, vengono trascinati da un Kevin De Bruyne in grande spolvero: assist e doppietta per la stella belga. Rivivi il meglio della partita con la nostra fotogallery di seguito.

