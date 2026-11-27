Abate torna su Napoli-Torino: "Avuto grande coraggio! Visto la costruzione?"

Ignazio Abate torna sulla sfida contro il Napoli, rivendica il coraggio del Torino nella costruzione dal basso e parla del rapporto con Gennaro Gattuso

Ignazio Abate, allenatore del Torino, nel corso della conferenza stampa odierna è tornato anche sulla precedente sfida contro il Napoli. Il tecnico granata ha rivendicato il coraggio mostrato dalla sua squadra al Maradona, sottolineando la scelta di affrontare gli azzurri con una pressione uomo su uomo e di cercare la costruzione dal basso.

Abate torna su Napoli-Torino: "Avuto grande coraggio! Visto la costruzione?"

Vi siete confrontati con Gattuso nel suo percorso? "Non ci siamo confrontati. L'ho avuto da allenatore, voleva giocare 4-3-3 con un calcio dominante. Ha sempre avuto quella mentalità, questo pensiero ci unisce. Noi, rispetto a loro, dobbiamo crescere sotto l'aspetto di uscire dagli schemi: facciamo tante cose bene, ci manca lo sporco. Dobbiamo leggere meglio le partite e ricercare l'attacco dello spazio, dobbiamo migliorare nella ricerca della profondità. Devi creare con strade diverse: siamo andati a Napoli uomo su uomo per 90 minuti, siamo stati bravi a cercare di uscire dal basso nonostante la loro pressione e abbiamo avuto grande coraggio. Ma quante palle abbiamo recuperato mordendo alti? Poche. Ma bisogna riconoscere il nostro coraggio, ma non basta. Le partite si vincono nell'area di rigore avversaria, lì serve di più".