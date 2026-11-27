Ufficiale Sassuolo, tegola Adzic a due giorni dal Napoli: operato al ginocchio, i tempi di recupero

Roberto D'Aversa perde Vasilije Adzic in vista della sfida contro il Napoli: il trequartista montenegrino è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Non soltanto il Napoli deve fare i conti con diversi problemi di formazione in vista della sfida di domenica al Mapei Stadium. Brutte notizie anche per il Sassuolo di Roberto D'Aversa, che dovrà rinunciare a Vasilije Adžić. Il trequartista classe 2006, arrivato in prestito dalla Juventus, ha rimediato un infortunio al ginocchio destro durante gli impegni con la nazionale montenegrina. Per il giovane talento si è reso necessario un intervento chirurgico.

Sassuolo, infortunio Adzic: il comunicato ufficiale della Juventus

A rendere note le condizioni del calciatore è stata la Juventus, proprietaria del cartellino: “A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica”. Non sono stati comunicati i tempi di recupero.