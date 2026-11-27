Allegri, senti Gattuso: "Lui è un fenomeno con le tabelle, io non sono bravo"

Gennaro Gattuso parla della Lazio capolista, ricorda le capacità di Massimiliano Allegri con numeri e tabelle e analizza il Torino visto contro il Napoli.

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, soffermandosi sulla lotta ai vertici della Serie A e sul primato condiviso dalle due squadre della Capitale. Il tecnico biancoceleste ha ricordato anche la sua esperienza con Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Napoli, scherzando sulle capacità del collega di analizzare la classifica attraverso numeri e tabelle. Spazio anche a una riflessione sulla prestazione del Torino contro gli azzurri.

Allegri, senti Gattuso: "Lui è un fenomeno con le tabelle, io non sono bravo"

Lazio e Roma nei primi due posti sono un segnale di cambiamento per il campionato? "Io spero di starci il più a lungo possibile, poi deve parlare il rettangolo verde. È riduttivo parlare di classifica, ho avuto un allenatore che è un fenomeno sulle tabelle che è Allegri, mentre io non sono bravo coi numeri. Vivo alla giornata e per questo so solo che domani andiamo a fare una partita difficile dove bisogna muovere la classifica. Noi vinciamo, ma anche gli altri vincono. C'è un buco in classifica e non si può sbagliare, la classifica la guardo perché quando fai un campionato del genere e gli altri fanno sempre risultati siamo sempre lì. È bello stare lì con la Roma, per i tifosi laziali e romanisti è qualcosa di incredibile, ma in questo momento bisogna solo pensare a muovere la classifica, non ci possiamo accontentare. L'Inter ha più punti dell'anno scorso, questo ti fa capire tanto".

Ha preparato la partita sulle possibili ripartenze del Torino come si sono viste col Napoli?

"Ho parlato prima di questo, il Torino col Napoli ha fatto una partita diversa. Vedremo se rifarà la stessa partita con noi, a Napoli li ha sorpresi facendo un qualcosa di diverso. Noi oggi l'abbiamo preparata, poi non sappiamo se ci affronteranno come il Napoli o come hanno giocato nelle prime partite. Il DNA però è quello, i due attaccanti ti vengono sempre a pressare, quando conquistano palla poi hanno veemenza e possono farti male".