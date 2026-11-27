Ufficiale Venezia-Bologna, formazioni ufficiali: c'è Juan Jesus, la scelta su Mazzocchi

Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali: Davide Nicola punta su Yeboah e Adams, mentre Raffaele Palladino schiera Odgaard con Bernardeschi e Mbangula.

Il Venezia ospita il Bologna nell'anticipo della tredicesima giornata di Serie A. I lagunari di Davide Nicola si affidano al 3-5-2: c'è l'ex Napoli Juan Jesus a guidare la difesa, mentre resta in panchina Pasquale Mazzocchi a cui viene preferito Haps sulla corsia sinistra. In attacco spazio al tandem Yeboah-Adams. I rossoblù di Raffaele Palladino rispondono con un 3-4-2-1: Odgaard è il riferimento offensivo, supportato da Bernardeschi e Mbangula. Fuori quindi Orsolini e Cambiaghi.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Bologna

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Davide Nicola.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Alhassane; Bernardeschi, Mbangula; Odgaard. Allenatore: Raffaele Palladino.