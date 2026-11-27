Ufficiale Inter, che tegola per Chivu: infortunio per un big, starà fuori un mese

Chivu perde Alessandro Bastoni per un problema muscolare alla coscia sinistra: il difensore dell'Inter dovrebbe restare ai box per circa tre settimane.

Brutte notizie per l'Inter a due giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. Cristian Chivu dovrà rinunciare ad Alessandro Bastoni, che questa mattina si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. La società nerazzurra non ha fornito indicazioni precise sui tempi di recupero del difensore della Nazionale italiana, le cui condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni.

Inter, Bastoni verso tre settimane di stop: obiettivo Supercoppa

Per il centrale nerazzurro si prospetta uno stop di circa tre settimane, proprio in un periodo particolarmente intenso per la formazione di Chivu. L'obiettivo potrebbe essere quello di recuperare Bastoni in vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Lazio, in programma il prossimo 22 dicembre a Milano. Non è da escludere, tuttavia, che il difensore possa tornare a disposizione del tecnico nerazzurro già qualche giorno prima, qualora il percorso di recupero procedesse senza intoppi.