Accostato al Napoli, Vlahovic è tornato a Torino: non ha ancora svuotato l'armadietto

vedi letture

Vlahovic rientra a Torino: il futuro resta un rebus tra Juventus e nuove destinazioni.

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere avvolto nell'incertezza. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'attaccante serbo è tornato oggi a Torino proprio nel giorno in cui è diventato ufficialmente svincolato, dopo la scadenza del contratto con la Juventus il 30 giugno. Un rientro che ha inevitabilmente alimentato nuove indiscrezioni sul suo destino, anche perché il club bianconero non ha ancora salutato pubblicamente il centravanti.

Ritorno a Torino e tanti interrogativi sul futuro

A differenza del connazionale Filip Kostic, che ha già svuotato il proprio armadietto, Vlahovic non avrebbe ancora compiuto questo passo, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare nuove ipotesi. Al momento non ci sono segnali concreti di un possibile riavvicinamento con la Juventus, ma il silenzio sul suo futuro e l'assenza di offerte decisive mantengono aperto ogni scenario. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a Napoli, Milan e a diversi club esteri, senza che nessuna trattativa sia però arrivata alla fase conclusiva.