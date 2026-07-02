Ufficiale AIA, promozioni e dismissioni: out Abisso! Ecco i nuovi arbitri di Serie A e B

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L'AIA ufficializza promozioni e dismissioni nella CAN di Serie A e B per il 2026/27.

L'Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le promozioni e le dismissioni all'interno della CAN di Serie A e B in vista della stagione 2026/27. A salire dalla CAN di Serie C sono quattro direttori di gara: Mattia Drigo (sezione di Portogruaro), Alberto Poli (Verona), Marco Di Loreto (Terni) ed Edoardo Manedo Mazzoni (Prato), pronti a debuttare ai massimi livelli del calcio italiano.

Cinque arbitri lasciano la CAN, novità anche per i VMO

Contestualmente sono state comunicate anche cinque dismissioni dalla CAN di Serie A e B. Si tratta di Rosario Abisso (Palermo), Marco Piccinini (Forlì), Ivano Pezzuto (Lecce), Federico Dionisi (L'Aquila) e Luca Massimi (Termoli). Novità anche per il gruppo dei VMO (Video Match Official): sono stati dismessi Gualtieri, Monaldi, Serra e Prenna per valutazioni tecniche, mentre Luigi Nasca lascia il ruolo per raggiunto limite di permanenza previsto dal regolamento.