Al Torino non basta il gol di Ngonge: vince il Parma 2-1 al Tardini

Termina sul risultato di 2-1 il match del Tardini tra Parma e Torino, posticipo della quinta giornata di Serie A. A sbloccare la partita è Mateo Pellegrino nel primo tempo, al 36esimo minuto, su calcio di rigore; nella ripresa risponde Cyril Ngonge al 50esimo: l’esterno in prestito dal Napoli realizza un bel gol di piede debole dal limite dell’area. La rete del belga però non basta ai granata, che passano di nuovo in svantaggio ancora sotto i colpi di Pellegrino, che stavolta insacca di testa da corner al minuto 72. È la prima vittoria nel campionato italiano per il tecnico dei ducali Carlos Cuesta, secondo ko consecutivo invece per Marco Baroni.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Parma-Torino 2-1:

Milan 12 (5)

Napoli 12 (5)

Roma 12 (5)

Juventus 11 (5)

Inter 9 (5)

Atalanta 9 (5)

Cremonese 9 (5)

Como 8 (5)

Bologna 7 (5)

Cagliari 7 (5)

Udinese 7 (5)

Sassuolo 6 (5)

Parma 5 (5)

Torino 4 (5)

Lazio 3 (4)

Fiorentina 3 (5)

Verona 3 (5)

Genoa 2 (4)

Pisa 2 (5)

Lecce 2 (5)