Alajbegovic, scatto Atalanta: coi soldi di Palestra assalto all'esterno

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L’Atalanta, dopo aver ceduto a titolo definitivo Palestra al Chelsea, sta valutando di inserirsi nella corsa per Kerim Alajbegovic. L’esterno bosniaco classe 2007, di proprietà del Bayer Leverkusen e accostato in passato anche a Roma e Napoli, è uno dei profili più seguiti dell’attuale sessione estiva di calciomercato. Sul giocatore, da tempo, è forte anche l’interesse della Roma, che ne monitora la crescita con attenzione. Il club bergamasco prova quindi a muoversi in anticipo per superare la concorrenza giallorossa e quella di altri club europei interessati al giovane talento.

Corsa internazionale per Alajbegovic

L’Atalanta, tuttavia, non intende affondare il colpo in maniera definitiva prima del mese di agosto, preferendo attendere l’evoluzione del mercato e le eventuali uscite. Il profilo di Alajbegovic viene comunque considerato ideale per rinforzare il settore offensivo sugli esterni, ruolo chiave nello schema 4-3-3 del nuovo allenatore Maurizio Sarri, che punta su ampiezza, velocità e uno contro uno per creare superiorità numerica. La dirigenza nerazzurra continuerà a seguire il giocatore nei prossimi mesi, valutando costi, concorrenza e opportunità di inserimento nella rosa in base alle esigenze del progetto tecnico. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.