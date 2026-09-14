Amorim, già dubbi a Milano: "Aspettiamo di vedere cambiamento annunciato"

vedi letture

L'analisi di Franco Ordine sulle pagine de Il Giornale mette a nudo i nodi principali dell'inizio di stagione del Milan targato Ruben Amorim, spostando l'attenzione dai soliti alibi tattici alla gestione degli uomini in campo. Ordine smentisce categoricamente la narrazione di un ambiente ostile verso il tecnico portoghese. La tifoseria e la critica non cercano risultati immediati a tutti i costi, ma chiedono di intravedere i primi segnali concreti del gioco e del cambiamento promesso in estate.

La prestazione nel primo tempo contro la Lazio ha evidenziato errori di valutazione nell'undici iniziale. Secondo il giornalista, il problema non risiede nel modulo o nelle idee di Amorim, bensì nell'impiego di giocatori sbagliati nei ruoli sbagliati, con le prestazioni di Pervis Estupiñán e Ruben Loftus-Cheek finite sul banco degli imputati. Ordine prende le distanze dalle critiche social piovute sul fuoriclasse croato. Pur ammettendo una prova sottotono, sottolinea come Modrić sia stato l'unico capace di portare un pressing efficace nell'area laziale, creando dal nulla l'occasione che poteva riaprire il match (l'1-2). Rinunciare a un giocatore del suo spessore basandosi puramente sull'età anagrafica viene definito un grave errore di valutazione.