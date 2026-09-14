Fiorentina, prima del Napoli c'è la Coppa Italia: Vanoli prepara turnover totale

vedi letture

Ultimissime Fiorentina, i possibili cambi col Pisa prima della gara al Napoli

Prima del Napoli, la Fiorentina dovrà affrontare la Coppa Italia. Domani arriva il Pisa al Franchi (in palio ci sono gli ottavi proprio contro il Napoli) ed il tecnico viola Vanoli prepara un ampio turnover. Sarà quasi certamente Oliver Christensen a difendere i pali della Fiorentina nella sfida di Coppa Italia contro il Pisa. Ma il turnover a cui sta pensando Vanoli in queste ore non riguarderà solo il ruolo di portiere: secondo i colleghi di Firenzeviola.it, diversi giocatori sperano in una maglia da titolare per accumulare minuti e, perché no, provare a convincere il tecnico a puntare su di loro anche sabato contro gli azzurri.

Fiorentina, le probabili scelte di formazione: Christensen e altri 10

Sulla destra scalpita Joao Mario, nonostante le "buone condizioni fisiche" di Dodo, mentre a sinistra dovrebbe essereci ancora Valdepenas, pur con qualche dubbio legato all'importanza della partita. L'esperimento di un centrale adattato sulla fascia sinistra non ha convinto del tutto, complici le difficoltà mostrate nel secondo tempo di Venezia: attenzione dunque a Viery, che potrebbe agire insieme a Ranieri e a uno tra Dragusin e Pongracic (con quest'ultimo leggermente favorito) nel reparto difensivo. A centrocampo, tutto dipenderà dalle condizioni di Oulai: se recupererà, sarà ancora lui a guidare la mediana insieme a Brescianini e Ndour. In attacco, spazio a Mastantuono, in vantaggio su Gnonto, mentre sull'altro versante dovrebbe agire Pedro Goncalves. Al centro del tridente, Beto parte favorito su Pellegrino.