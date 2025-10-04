Ufficiale Atalanta-Como, le formazioni: out Krstovic, la scelta su Lookman

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Como, valida per la sesta giornata di campionato. Negli orobici, Ivan Juric lascia in panchina Krstovic e schiera al suo posto Lookman, mentre in difesa gioca Zappacosta adattato per fronteggiare l'emergenza infortuni. Sponda lariana, Cesc Fabregas oggi squalificato lancia Baturina dal primo minuto, come centravanti Douvikas viene preferito a Morata.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana. Allenatore: Ivan Juric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Dani Guindos (vice allenatore)