Atalanta, Kristensen rivela: "Ho parlato con Hojlund di Bergamo..."

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Thomas Kristensen, nuovo difensore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa

Thomas Kristensen, nuovo difensore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa di cosa rappresenti prendere il posto di Berat Djimsiti: "Un buco da riempire visto che a Bergamo ha fatto qualcosa di straordinario. Cercherò di dare il massimo per l'Atalanta.

Tradizione scandinava? Me ne ha parlato molto bene Hojlund dell'Atalanta. Sono consapevole della grande tradizione scandinava. Un posto dove migliorare e crescere sotto tutti i punti di vista". A Bergamo, Kristensen ritroverà Lazar Samardzic, con cui ha giocato all’Udinese: "Laki è un giocatore che conosco ed è speciale. Sono contento di ritrovarlo a Bergamo: siamo stati in contatto nell'ultimo periodo".