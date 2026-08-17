Frosinone, Zerbin felice alla presentazione: "Stavolta non è un solo prestito..."

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Alessio Zerbin torna a Frosinone quattro anni dopo. Il giocatore classe 1999 ha parlato al canale ufficiale del club: "Sono felice e orgoglioso di essere qui in Serie A. Ne sono cambiate di cose dall'ultima volta però non vedo l'ora iniziare questa nuova avventura. Questa volta non è solo un prestito, ne sono felicissimo di questo e spero di far vivere ai tifosi le emozioni che abbiamo vissuto quattro anni fa e di raggiungere l'obiettivo".

Zerbin, il ritorno a Frosinone ed i sogni 4 anni dopo

L'ex Napoli ha poi parlato del club gialloazzurro: "E' la squadra che mi ha lanciato e mi ha fatto conoscere nel mondo, in Europa. Ho fatto delle esperienze incredibili grazie all'annata che ho fatto a Frosinone. Questo è stato un punto di partenza, poi il presidente e le ambizioni della società di quest'anno sono tutti fattori che mi hanno fatto convinto a tornare qua". Ma che Zerbin ritrova il Frosinone? "Spero migliorato. Il solito ragazzo ma maturato calcisticamente e non solo. Ho imparato tante cose negli ultimi anni e spero di metterle in campo al servizio dei tifosi, della squadra e della società che ha una fiducia enorme in me. Il nostro sogno è la salvezza. Non sarà facile ma si sta costruendo un gruppo e una squadra importante che si potrà togliere soddisfazioni nel corso dell'anno".