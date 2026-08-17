Sondato anche dal Napoli, Belghali passa al Sassuolo: affare in chiusura

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Rafik Belghali prende la direzione di Sassuolo. Dopo i rumors delle scorse settimane i due club stanno definendo in queste ore il trasferimento, fa sapere Triventogoal.it, che conferma come i neroverdi siano attivissimi sul mercato degli esterni difensivi. Belghali era stato sondato ripetutamente anche dalla Roma e ad inizio mercato dal Napoli, che però non hanno mai compiuto il passo decisivo. Si conferma molto solido l'asse tra Reggio Emilia e Verona, visto che dopo Bowie è il secondo giocatore ad attraversarlo.

A Verona dal 2025, con 26 presenze e 2 gol

Rafik Belghali (nato il 7 giugno 2002 a Lovanio, Belgio) è un calciatore professionista di origine algerina che gioca principalmente come terzino destro o esterno di centrocampo. Alto circa 1,80 m, è destro e rappresenta la nazionale algerina: ha firmato con l'Hellas nell'estate del 2025, collezionando da quel momento 26 presenze e 2 reti con la maglia gialloblù.