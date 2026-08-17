Inter, buone notizie per Chivu: torna un titolare e si candida per il Monza

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Inter, le ultime verso l'esordio col Monza

Buone notizie per Cristian Chivu a cinque giorni dal debutto stagionale dell'Inter. Marcus Thuram, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il resto della rosa e si avvicina così alla convocazione per la gara contro il Monza, in programma sabato 22 agosto alle 18.30 a San Siro, valevole per la prima giornata di Serie A.

Thuram aveva saltato l'ultimo test estivo

Le condizioni dell'attaccante avevano suscitato qualche preoccupazione dopo l'ultima amichevole dei nerazzurri. Reduce dall'impegno con la Francia ai Mondiali, Thuram non era infatti sceso in campo nel test del San Nicola di Bari contro il Real Betis — gara vinta dall'Inter grazie al gol di testa di John Stones su calcio d'angolo — e non era presente nemmeno in panchina.

Allarme rientrato, dubbio Lautaro

Le preoccupazioni sembrano ormai superate: oggi Thuram si è allenato regolarmente insieme al resto del gruppo. Resta invece in forse la presenza di Lautaro Martinez per la sfida col Monza: Chivu valuta l'ipotesi di schierare Thuram al fianco di Pio Esposito in attacco. Una buona notizia è comunque arrivata per Chivu.