Genoa, il rinforzo prima del Napoli arriva dal Como: in chiusura Van der Brempt

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Calciomercato Genoa, in arrivo un rinforzo in difesa prima della gara col Napoli

Dopo tanti rinforzi, il Como guarda ora anche al mercato in uscita. Il prossimo a lasciare la squadra di Cesc Fabregas dovrebbe essere il terzino destro belga Ignace Van der Brempt, che però non cambierà campionato: la sua destinazione resta la Serie A ed a beneficiarne potrebbe essere il primo avversario stagionale del Napoli.

Trattativa in fase avanzata con il Genoa

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il passaggio di Van der Brempt al Genoa è ormai a un passo dal concludersi. Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli in queste ore: manca ancora l'ok definitivo da parte del Como, ma l'accordo appare a un passo. La formula individuata sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, a condizioni vantaggiose per il club rossoblù. Il Genoa si assicurerebbe così un'alternativa a Brooke Norton-Cuffy, sul cui futuro De Rossi si era espresso nelle scorse settimane: "Va rispettato l'interesse di mercato, economico e societario, ma oggi nulla mi è stato detto".