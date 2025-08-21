Atalanta, si insiste per Musah: prezzo più alto rispetto a giugno

vedi letture

L’Atalanta non si ferma. La formazione nerazzurra è molto attiva in questi giorni sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di mister Ivan Juric. La qualificazione alla prossima Champions League è stato un traguardo importante da raggiungere e ora con il cambio di guida tecnica, con Gasperini alla Roma, c’è voglia di dare continuità di prestazioni e risultati. Nella giornata di ieri è stato ufficializzato l’ingaggio di Nikola Krstovic dal Lecce, pedina importante per il reparto avanzato ma la Dea potrebbe anche non fermarsi qui.

Fra i nomi che piacciono per il centrocampo c’è Yunus Musah di proprietà nel Milan. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero alzando il proprio pressing sul 22enne statunitense. L’operazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro e chissà che nelle prossime ore non possa arrivare la tanto attesa fumata bianca.