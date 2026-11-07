Il Bologna non si ferma più: Palladino a Parma vola a 5 vittorie in 7 partite
Il Bologna continua a correre e conquista un'altra vittoria importante, imponendosi per 2-1 sul campo del Parma nell'undicesima giornata di Serie A. I felsinei centrano così il quinto successo nelle sette partite di campionato sotto la guida di Raffaele Palladaino, confermando la buona riuscita del cambio in panchina. Al Tardini i rossoblù approfittano dell'espulsione di Ndiaye dopo appena 9 minuti e sbloccano il risultato al 53' con Theate, prima di raddoppiare al 72' grazie a un rigore trasformato da Orsolini. Nel finale, all'81', Sierro accorcia le distanze, sempre dal dischetto, ma non basta ai padroni di casa per evitare la sconfitta. Con questo successo il Bologna sale a 17 punti, superando il Napoli e agganciando la Juventus al settimo posto, mentre il Parma resta fermo a quota 8, in diciassettesima posizione.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Bologna
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti
9 - Cagliari 16 punti in 11 partite giocate, 10 gol fatti e 15 gol subiti
10 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti
12 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Lecce 10 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 22 gol subiti
15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
16 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti
17 - Parma 8 punti in 11 partite giocate, 9 gol fatti e 17 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti
20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
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