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Parma-Bologna, le formazioni: le scelte di Gilardino e Palladino

Parma-Bologna, le formazioni: le scelte di Gilardino e PalladinoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:29Serie A
di Pierpaolo Matrone

Tutto pronto al Tardini per la sfida delle 18 fra Parma e Bologna. Il tecnico ducale Gilardino conferma il 3-5-2 con Lontani a supporto di Romero in attacco, mentre Palladino sceglie ancora Odgaard prima punta con Cambiaghi e Bernardeschi a supporto.

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Bologna

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard