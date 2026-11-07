Ufficiale Roma-Sassuolo, formazioni ufficiali: Gasperini ritrova Koné, Aquilani cambia modulo

Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Gasperini cerca il riscatto dopo il ko in Champions League. Le scelte dei due allenatori

La Roma torna in campo per l'undicesima giornata di Serie A e ospita il Sassuolo allo stadio Olimpico. La squadra di Gian Piero Gasperini, terza in classifica con 24 punti, vuole riscattare la sconfitta per 3-2 subita in Champions League contro il Manchester United e conquistare il successo numero 31 in campionato dall'arrivo del tecnico. Di fronte ci sarà la formazione di Alberto Aquilani, ex centrocampista giallorosso, che torna all'Olimpico da avversario. La sfida mette di fronte il miglior attacco del campionato, quello della Roma con 28 reti segnate, e la peggior difesa, quella del Sassuolo con 26 gol subiti. Gasperini ritrova Koné a centrocampo e conferma Malen come riferimento offensivo, supportato da Soulé e Mora. Aquilani passa al 3-5-2 e si affida alla coppia Laurienté-Esposito.

Le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Vásquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (3-5-2): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car; Cinquegrano, Sulemana, Matic, Thorstvedt, Doig; Laurienté, Esposito. Allenatore: Alberto Aquilani.