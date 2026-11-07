Roma straripante, 3-0 al Sassuolo: Gasperini è imbattuto e ha il miglior attacco

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Oggi alle 22:42 Serie A di Davide Baratto @davidebaratto04 vedi letture Fonti preferite di

La Roma batte 3-0 il Sassuolo e sale a 27 punti, scavalcando l'Inter. Gasperini resta imbattuto in campionato. La classifica aggiornata