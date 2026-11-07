Roma straripante, 3-0 al Sassuolo: Gasperini è imbattuto e ha il miglior attacco
La Roma non si ferma e travolge 3-0 il Sassuolo all'Olimpico, nell'undicesima giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini riscatta immediatamente la sconfitta europea contro il Manchester United e conferma la propria imbattibilità in campionato, vantando anche il miglior attacco grazie a 31 gol fatti. A sbloccare il risultato è Mario Hermoso al 27', prima dell'autorete di Walukiewicz al 30' che permette ai giallorossi di chiudere il primo tempo sul doppio vantaggio. Nella ripresa, al 58', Rodrigo Mora firma il definitivo 3-0 su assist di Malen. Con questo successo la Roma sale a 27 punti, scavalca l'Inter e si porta al secondo posto, a una sola lunghezza dalla Lazio capolista, impegnata domani contro il Napoli. Il Sassuolo incassa invece la quinta sconfitta consecutiva e resta fermo a quota 8, con la posizione di Alberto Aquilani che si complica ulteriormente.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Sassuolo 3-0
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Roma 27 punti in 11 partite giocate, 31 gol fatti e 10 gol subiti
3 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti
9 - Cagliari 16 punti in 11 partite giocate, 10 gol fatti e 15 gol subiti
10 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti
12 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Lecce 10 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 22 gol subiti
15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
16 - Parma 8 punti in 11 partite giocate, 9 gol fatti e 17 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 29 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti
20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
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