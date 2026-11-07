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Serie A, classifica: anche il Bologna supera il Napoli, che scivola al 10° posto (per ora)

Serie A, classifica: anche il Bologna supera il Napoli, che scivola al 10° posto (per ora)
Oggi alle 20:15Serie A
di Davide Baratto
Il Bologna vince a Parma e sale a quota 17 punti. Il Napoli scivola al decimo posto in attesa della sfida contro la Lazio

Il Napoli perde un'altra posizione in classifica senza nemmeno scendere in campo. Il Bologna di Raffaele Palladino supera 2-1 il Parma nell'undicesima giornata di Serie A, conquistando la quinta vittoria nelle ultime sette partite di campionato e salendo a quota 17 punti, tre in più degli azzurri. La squadra di Massimiliano Allegri scivola così momentaneamente al decimo posto, dopo essere stata superata anche dal Cagliari. Il Napoli, fermo a 14 punti dopo dieci giornate, ospiterà domenica alle 12:30 la Lazio capolista, in una sfida fondamentale per provare a invertire la rotta dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Porto.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Bologna 1-2

1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti

3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti

4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti

5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti

6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti

7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti

8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti

9 - Cagliari 16 punti in 11 partite giocate, 10 gol fatti e 15 gol subiti

10 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti

11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti

12 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti

13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Lecce 10 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 22 gol subiti

15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti

16 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti

17 - Parma 8 punti in 11 partite giocate, 9 gol fatti e 17 gol subiti

18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti

19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti

20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti