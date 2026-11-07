Serie A, classifica: anche il Bologna supera il Napoli, che scivola al 10° posto (per ora)
Il Napoli perde un'altra posizione in classifica senza nemmeno scendere in campo. Il Bologna di Raffaele Palladino supera 2-1 il Parma nell'undicesima giornata di Serie A, conquistando la quinta vittoria nelle ultime sette partite di campionato e salendo a quota 17 punti, tre in più degli azzurri. La squadra di Massimiliano Allegri scivola così momentaneamente al decimo posto, dopo essere stata superata anche dal Cagliari. Il Napoli, fermo a 14 punti dopo dieci giornate, ospiterà domenica alle 12:30 la Lazio capolista, in una sfida fondamentale per provare a invertire la rotta dopo le pesanti sconfitte contro Juventus e Porto.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Bologna 1-2
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
3 - Roma 24 punti in 10 partite giocate, 28 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti
9 - Cagliari 16 punti in 11 partite giocate, 10 gol fatti e 15 gol subiti
10 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti
12 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Lecce 10 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 22 gol subiti
15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
16 - Sassuolo 8 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 26 gol subiti
17 - Parma 8 punti in 11 partite giocate, 9 gol fatti e 17 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti
20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro