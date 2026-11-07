Serie A, classifica: la Roma si porta momentaneamente a +13 sul Napoli
La Roma continua a correre e guadagna terreno sul Napoli, almeno per ora. I giallorossi di Gian Piero Gasperini superano 3-0 il Sassuolo all'Olimpico, salendo a 27 punti e conquistando momentaneamente il secondo posto, a una sola lunghezza dalla Lazio capolista. La squadra di Massimiliano Allegri, che scenderà in campo domenica alle 12:30 proprio contro i biancocelesti, resta invece decima con appena 14 punti dopo dieci giornate. Il distacco dalla Roma sale così a 13 lunghezze, mentre il quarto posto, occupato dal Como, è distante nove punti. Gli azzurri, già scavalcati da Cagliari e Bologna nel corso dell'undicesima giornata, sono chiamati a una reazione immediata per evitare che la corsa alle posizioni europee si complichi ulteriormente.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Sassuolo 3-0
1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti
2 - Roma 27 punti in 11 partite giocate, 31 gol fatti e 10 gol subiti
3 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti
4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti
5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti
6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti
7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti
8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti
9 - Cagliari 16 punti in 11 partite giocate, 10 gol fatti e 15 gol subiti
10 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti
11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti
12 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti
13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti
14 - Lecce 10 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 22 gol subiti
15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti
16 - Parma 8 punti in 11 partite giocate, 9 gol fatti e 17 gol subiti
17 - Sassuolo 8 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 29 gol subiti
18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti
19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti
20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Lazio
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro