Foto Serie A, classifica: la Roma si porta momentaneamente a +13 sul Napoli

La Roma batte il Sassuolo e sale a 27 punti, a -1 dalla Lazio. Il Napoli resta decimo e rischia di allontanarsi ulteriormente dalle prime posizioni

La Roma continua a correre e guadagna terreno sul Napoli, almeno per ora. I giallorossi di Gian Piero Gasperini superano 3-0 il Sassuolo all'Olimpico, salendo a 27 punti e conquistando momentaneamente il secondo posto, a una sola lunghezza dalla Lazio capolista. La squadra di Massimiliano Allegri, che scenderà in campo domenica alle 12:30 proprio contro i biancocelesti, resta invece decima con appena 14 punti dopo dieci giornate. Il distacco dalla Roma sale così a 13 lunghezze, mentre il quarto posto, occupato dal Como, è distante nove punti. Gli azzurri, già scavalcati da Cagliari e Bologna nel corso dell'undicesima giornata, sono chiamati a una reazione immediata per evitare che la corsa alle posizioni europee si complichi ulteriormente.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Roma-Sassuolo 3-0

1 - Lazio 28 punti in 10 partite giocate, 24 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Roma 27 punti in 11 partite giocate, 31 gol fatti e 10 gol subiti

3 - Inter 25 punti in 10 partite giocate, 26 gol fatti e 13 gol subiti

4 - Como 23 punti in 10 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti

5 - Milan 21 punti in 10 partite giocate, 21 gol fatti e 12 gol subiti

6 - Frosinone 20 punti in 11 partite giocate, 24 gol fatti e 15 gol subiti

7 - Juventus 17 punti in 10 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti

8 - Bologna 17 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 14 gol subiti

9 - Cagliari 16 punti in 11 partite giocate, 10 gol fatti e 15 gol subiti

10 - Napoli 14 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 13 gol subiti

11 - Torino 14 punti in 11 partite giocate, 15 gol fatti e 17 gol subiti

12 - Genoa 13 punti in 10 partite giocate, 10 gol fatti e 14 gol subiti

13 - Atalanta 11 punti in 10 partite giocate, 16 gol fatti e 20 gol subiti

14 - Lecce 10 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 22 gol subiti

15 - Fiorentina 8 punti in 10 partite giocate, 15 gol fatti e 23 gol subiti

16 - Parma 8 punti in 11 partite giocate, 9 gol fatti e 17 gol subiti

17 - Sassuolo 8 punti in 11 partite giocate, 16 gol fatti e 29 gol subiti

18 - Monza 7 punti in 10 partite giocate, 17 gol fatti e 24 gol subiti

19 - Venezia 6 punti in 11 partite giocate, 8 gol fatti e 21 gol subiti

20 - Udinese 5 punti in 11 partite giocate, 12 gol fatti e 25 gol subiti