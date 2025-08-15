Caso Lookman, la CAF manda Drogba a Bergamo: presenterà petizione da 50 pagine

La rottura totale tra l'Atalanta e Ademola Lookman tiene banco in Italia e non solo. La federazione africana infatti ha deciso di muoversi per tutelare il Pallone d'Oro africano. La CAF, secondo quanto riferito da African Hub, tramite Didier Drogba è giunta nel Bel Paese nelle scorse ore presentando alla Dea una petizione di 50 pagine per richiedere un giusto e trasparente trasferimento.

Una mossa volta ad aiutare il nigeriano, con l'obiettivo di far sbloccare il braccio di ferro tra le parti dopo lo scontro totale delle ultime settimane. Il timore della federazione africana, infatti, sarebbe quello di vedere la sua stella ferma e da divorziato in casa con gli orobici, portando di fatto a uno stop che potrebbe penalizzare l'attaccante. Un altro capitolo che potrebbe mettere pressione all'Atalanta mentre l'Inter per gli esperti di mercato ha in realtà già cambiato strategia andando su Konè per il centrocampo.