Clamoroso Pisa: dopo Cuadrado possono arrivare Raul Albiol e Mario Rui

È un Pisa più che mai attivo in sede di mercato. Il club toscano ha chiuso per Calvin Stengs dal Feyenoord e intanto ha fatto passi importanti per il giovane Lorran, trequartista in forza al Flamengo. Intanto però spuntano due nomi che gli appassionati di calcio italiano hanno già visto ampiamente all'opera, al Napoli in particolare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, per il reparto difensivo spuntano a sorpresa i nomi degli ex Napoli Albiol e Mario Rui.

Dopo aver ingaggiato il trentasettenne Juan Cuadrado secondo il quotidiano il Pisa si è dapprima informato per vedere se ci sono margini di trattativa per arrivare Rui Albiol, svincolatosi dal Villarreal a luglio. Il centrale ha 39 anni e ancora molta voglia di dire la sua nel calcio dei primi campionati d'Europa. Poi un altro nome nella lista dei dirigenti sarebbe quello di Mario Rui, che il Napoli ha svincolato lo scorso gennaio: da allora il portoghese, a 34 anni, è rimasto senza squadra. Sarebbero insomma altri due innesti d'esperienza, quell'esperienza che serve alla rosa di Alberto Gilardino per giocarsi la permanenza in Serie A in questa stagione.