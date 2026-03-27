Como arbitro dello Scudetto? Il ds Ludi: “Inter favorita, ha tutto per vincere”

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Non si è parlato soltanto del Como nell’intervista rilasciata da Carlalberto Ludi a Radio Radio Lo Sport.

Non si è parlato soltanto del Como nell’intervista rilasciata da Carlalberto Ludi a Radio Radio Lo Sport. Il direttore sportivo del club ha infatti espresso anche il proprio punto di vista sulla lotta per il titolo, indicando chiaramente la favorita: "Penso che l'Inter abbia tutto per raggiungere lo scudetto. È la squadra più attrezzata, non vedo tutta questa preoccupazione. Noi penseremo al nostro destino, poi che vinca il migliore, ma l'Inter è favorita".

Il futuro del Como e le ambizioni del club

Guardando invece al percorso del Como 1907, Ludi ha invitato alla prudenza rispetto a obiettivi troppo ambiziosi nel breve periodo: "È utopico parlarne, è totalmente fuori dalle nostre dimensioni. Ci consideriamo già una grande, miriamo all'eccellenza, è la volontà di tutti. È normale che non abbiamo raggiunto le dimensioni delle big, ma nel nostro piccolo vogliamo essere diversi e penso che ci stiamo riuscendo. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma sarà fondato sulla voglia di migliorarci".