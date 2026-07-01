Como, colpo Liberali: pagata la clausola! Battuta anche la concorrenza del Milan

vedi letture

Il Como chiude per Liberali: pagata la clausola, contratto quinquennale per il talento classe 2007.

Il futuro di Mattia Liberali sarà al Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club allenato da Cesc Fabregas ha definito l'acquisto del talentuoso centrocampista, superando la concorrenza di diverse società di Serie A. Per assicurarsi il classe 2007, i lariani hanno deciso di versare l'intera clausola rescissoria da 6 milioni di euro prevista nel contratto del giocatore con il Catanzaro.

Contratto di cinque anni, al Milan andrà il 50% dell'incasso

Dell'importo complessivo dell'operazione, tre milioni di euro finiranno nelle casse del Milan, che conservava il 50% sulla futura rivendita del calciatore ed era a sua volta interessato a riportarlo in rossonero. Nonostante un'offerta economicamente superiore da parte del Diavolo, Liberali ha scelto il progetto del Como, convinto dalla prospettiva di crescita offerta dal club lariano. Il centrocampista firmerà un contratto quinquennale da un milione di euro netti a stagione, oltre ai bonus.