Ufficiale Como-Parma, le formazioni ufficiali: turnover per Fabregas

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Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Parma, match valido per la 4a giornata di Serie A in programma al Sinigaglia (ore 18:30 il calcio d'inizio). Cesc Fabregas sorprende con quattro cambi nella formazione titolare. Al debutto dal 1' tre volti nuovi dell'estate: Robert Sanchez tra i pali e non Butez, che riposa per la prima volta in stagione. Kaiki prende il posto di Valle a sinistra, mentre la scelta più attesa è Moise Kean in attacco (non Douvikas). Infine Marc Kempf sostituisce Chalobah nella coppia difensiva con Ramon, chiamato invece agli straordinari. Riposa Milla a centrocampo, intoccabili Diao e Nico Paz insieme a Baturina sulla trequarti.

Carlos Cuesta risponde con Corvi confermato in porta, capitan Delprato a guidare la difesa con il grande ex della giornata Diego Carlos e Troilo in mezzo. Keita-Sierro la diga a centrocampo, insostituibile Valeri sulla fascia sinistra con Britschgi dalla parte opposta. In avanti invece spazio ancora per il giovane Lontani con El Bilal Touré a supporto di Elphege.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean.

A disposizione: Butez, Caqueret, Chalobah, Dossena, Douvikas, Goldaniga, Kambwala, Lahdo, Liberali, Milla, Ricci, Rodriguez, Smolcic, Valle, Vigorito.

Allenatore: Cesc Fabregas

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Touré; Elphege.

A disposizione: Almqvist, Bernabé, Carboni, Cremaschi, Daffara, De Martis, Drobnic, Fabbian, Frigan, Ghidotti, Konate, Ndiaye, Ordonez, Romero, Valenti.

Allenatore: Carlos Cuesta