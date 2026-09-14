Inter, slitta il debutto di Spence: userà la sosta lunga per ritrovare la condizione
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C'è una data per l'esordio di Djed Spence con la maglia dell'Inter: l'esterno inglese non ha fatto a preparazione sul campo, non gioca una partita ufficiale da due mesi, o meglio, non gioca una partita da due mesi, nemmeno una amichevole in famiglia. La sua ultima apparizione è data il 18 luglio, quando l'Inghilterra si giocò il terzo posto al Mondiale, vincendo contro la Francia lo spareggio per il bronzo.
L'esordio in nerazzurro è previsto per il 10 ottobre, quando a San Siro arriverà il Parma
Secondo quanto scrive L'Interista, l'ex Tottenham è pronto a mettersi a lucido nelle tre settimane di sosta per le nazionali. Spence farà la preparazione e sarà pronto per il 10 ottobre quando al Meazza arriverà il Parma.
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