Inter, slitta il debutto di Spence: userà la sosta lunga per ritrovare la condizione

vedi letture

C'è una data per l'esordio di Djed Spence con la maglia dell'Inter: l'esterno inglese non ha fatto a preparazione sul campo, non gioca una partita ufficiale da due mesi, o meglio, non gioca una partita da due mesi, nemmeno una amichevole in famiglia. La sua ultima apparizione è data il 18 luglio, quando l'Inghilterra si giocò il terzo posto al Mondiale, vincendo contro la Francia lo spareggio per il bronzo.

L'esordio in nerazzurro è previsto per il 10 ottobre, quando a San Siro arriverà il Parma

Secondo quanto scrive L'Interista, l'ex Tottenham è pronto a mettersi a lucido nelle tre settimane di sosta per le nazionali. Spence farà la preparazione e sarà pronto per il 10 ottobre quando al Meazza arriverà il Parma.