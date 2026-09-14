Ufficiale
Udinese, anche Piotrowski si è sottoposto all'ablazione cardiaca: la nota del club
TuttoNapoli.net
"Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Jakub Piotrowski si è sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca per il trattamento di un flutter atriale". Inizia così il report medico del club friulano in merito alle condizioni del centrocampista polacco classe 1997.
Prosegue il report medico: "L’intervento, eseguito presso l’IRCCS Policlinico San Donato di San Donato Milanese dai Professori Fiorenzo Gaita e Carlo Pappone, è perfettamente riuscito. Il calciatore, dopo un breve periodo di riposo e monitoraggio, potrà riprendere progressivamente gli allenamenti regolari. I tempi di rientro all’attività agonistica saranno definiti dallo staff medico in base all’evoluzione clinica e funzionale".
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