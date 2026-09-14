Ufficiale Torino-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Abate e Gasperini

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Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Roma, valida per la 4ª giornata di Serie A. Abate recupera Simeone che nonostante i problemi alla schiena sarà la punta della squadra, supportato da Vlasic. Panchina per Cacciamani che fin qui aveva giocato le 5 precedenti partite da titolare. Fortini al suo posto con Belghali a destra. Gasperini punta finalmente su Molina dal primo minuto. L'argentino gioca al posto di Wesley a sinsitra. Assente Ndicka, è Balerdi a guidare la difesa. Soulé preferito a Mora sulla trequarti. Panchina per Kone, in mediana c'è Pisilli al fianco di Cristante.

TORINO (3-5-1-1):Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini; Vlasic; Simeone. A disp. Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Ilkhan, Aboukhlal, Oristanio, Rodriguez, Kulenovic, Bragança, Ismajli, Cacciamani, Zapata. All. Ignazio Abate.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Pisilli, Cristante, Molina; Dybala, Soulé; Malen. A disp. Gollini, De Marzi, Castro, De Roon, Ghilardi, Kone, Koulierakis, Mora, Pellegrini, Rensch, Wesley. All. Gian Piero Gasperini.