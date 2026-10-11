Como-Roma, le formazioni ufficiali: Gasperini sorprende in attacco
Il Como torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di cancellare il passo falso arrivato contro il Frosinone prima della sosta. La squadra di Cesc Fabregas affronta la Roma nella sesta giornata di Serie A e vuole riprendere il percorso positivo mostrato nella prima parte della stagione, provando a restare agganciata alle zone alte della classifica. Per i lariani si tratta dunque di un test importante per verificare la capacità di reagire immediatamente alla sconfitta e ritrovare quelle certezze che avevano caratterizzato le prime uscite.
Roma, Gasperini cerca la risposta all'Inter: assente Svilar
Dall'altra parte la Roma di Gian Piero Gasperini vuole ripartire con una vittoria dopo la pausa dedicata alle nazionali. I giallorossi scendono in campo conoscendo già il risultato dell'Inter, vittoriosa nella giornata di sabato, e cercano dunque una risposta immediata per continuare la propria corsa nelle posizioni di vertice. Gasperini deve però fare i conti con un'assenza particolarmente pesante tra i pali: non sarà infatti disponibile Mile Svilar, fermato da una frattura a un dito del piede. Una defezione importante in vista di una trasferta che si presenta insidiosa contro un Como desideroso di riscatto.
Le formazioni ufficiali di Como-Roma
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Sánchez, Kempf, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Jesus Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolčić, Liberali, Addai, Kambwala. Allenatore: Cesc Fabregas
Roma (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. A disposizione: Vásquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini
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