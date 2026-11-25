Atalanta, Carnesecchi ko salta il Napoli: la scelta del club sul mercato

Marco Carnesecchi, Atalanta, infortunio, operazione al ginocchio, recupero, mercato di gennaio, Sportiello e Sonzogni: le ultime

L'infortunio di Marco Carnesecchi non dovrebbe modificare i programmi dell'Atalanta in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il portiere nerazzurro si è infatti sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro, ma i tempi di recupero non dovrebbero essere particolarmente lunghi. A comunicarlo è stato lo stesso club bergamasco attraverso una nota ufficiale: "Nella mattinata il calciatore Marco Carnesecchi si è sottoposto a intervento chirurgico in artroscopia per la pulizia meniscale del ginocchio sinistro. L'operazione è andata a buon fine e nei prossimi giorni inizierà l'iter riabilitativo".

I tempi di recupero di Carnesecchi

Per l'estremo difensore si prospetta uno stop di poco superiore a un mese. L'obiettivo è quindi quello di completare il percorso riabilitativo nelle prossime settimane e tornare gradualmente a disposizione all'inizio di gennaio. Una notizia che permette all'Atalanta di guardare con maggiore tranquillità alla situazione, senza la necessità di intervenire obbligatoriamente sul mercato per trovare un nuovo portiere.

Sportiello e Sonzogni le alternative

Nel frattempo, lo staff tecnico dovrà individuare le soluzioni migliori per sopperire all'assenza di Carnesecchi. Le alternative a disposizione sono Marco Sportiello e il giovane Mattia Sonzogni, classe 2009, appena 17enne e già chiamato a dare il proprio contributo dopo aver sostituito a sua volta Pompei. Toccherà dunque a loro garantire continuità tra i pali in attesa del rientro del titolare.