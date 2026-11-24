Milan, tegola Modric per Amorim: infortunio muscolare
Brutte notizie per il Milan di Ruben Amorim, che dovrà rinunciare a Luka Modric per la trasferta di Europa League contro l'Olympiacos. Secondo quanto riportato da TMW, il centrocampista croato ha accusato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia destra durante la partita vinta per 5-1 contro il Frosinone. Le condizioni dell'ex Real Madrid saranno monitorate quotidianamente dallo staff medico rossonero: resta in dubbio la sua disponibilità per il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari.
Milan, problemi anche per Pavlovic: Tomori torna in gruppo
Ruben Amorim deve fare i conti anche con le condizioni non ottimali di Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo dovrebbe saltare precauzionalmente la trasferta di Atene per recuperare dal problema all'anca. Buone notizie arrivano invece da Fikayo Tomori, che nella giornata di domani tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo, offrendo al tecnico portoghese una soluzione in più nel reparto arretrato in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa League.
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