Como scatenato anche dietro: punta su Chalobah e Solet, beffa all'Inter?

vedi letture

Il calciomercato italiano ha in questo momento un protagonista su tutti: il Como di Cesc Fabregas, già attivo con numerosi acquisti e determinato a proseguire senza soste. Il club lariano è alla ricerca di un difensore e ha già presentato un’offerta ufficiale al Chelsea per Trevoh Chalobah da 25 milioni di euro più bonus. Parallelamente si è inserito nella corsa per Gonçalo Inácio dello Sporting e per Oumar Solet dell’Udinese, pista che si è raffreddata per l’Inter. Tra i profili seguiti figura anche Davinson Sánchez. Lo riporta Sky Sport.

Como, ambizioni e strategia di mercato

Il progetto del Como continua quindi a distinguersi per ambizione e capacità di investimento, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva già nel breve periodo. La dirigenza, guidata da Fabregas in sinergia con l’area tecnica, sta valutando più soluzioni per completare il reparto arretrato, puntando su profili giovani ma già pronti per la Serie A e per il calcio europeo. Le trattative sono impostate con grande anticipo rispetto alla concorrenza, segnale della volontà del club di anticipare le mosse delle altre società italiane.