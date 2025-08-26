Dopo il no al Napoli, ora la Fiorentina può perdere Comuzzo: maxi-offerta dell’Al Hilal

L'Al-Hilal ha offerto 35 milioni di euro per Pietro Comuzzo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club arabo ha rotto gli indugi e ha messo sul piatto l'offerta che il club viola può ritenere irrinunciabile. Il giocatore non è più incedibile, come ad esempio a gennaio quando la società viola rifiutò l'offerta del Napoli.

Palla al giocatore.

Dando per scontato, dunque, che la Fiorentina dica sì alla società che ha come allenatore Simone Inzaghi, adesso l'ultima parola spetta allo stesso Comuzzo che deve decidere se accettare o meno di lasciare l'Europa per approdare in Arabia Saudita. L'offerta di ingaggio sarà per forza di cose importantissima, ma a soli 20 anni non è scontato che il calciatore dica sì, nell'anno, tra l'altro, che porterà al Mondiale.