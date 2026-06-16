Ancora senza ds, il Milan batte il primo colpo di calciomercato: arriva un 2007 dall'Inghilterra

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Si tratta di Aurelien Guernier, ala sinistra classe 2007 del Birmingham City, che i rossoneri stanno strappando al Chelsea.

C'è un nuovo nome per il mercato del Milan: forte di una situazione in schiarita, con la scelta di Ruben Amorim per la panchina fatta e ormai solo da annunciare, i rossoneri possono mettersi a caccia di giocatori. Piccolo dettaglio: non c'è ancora un uomo mercato, per cui viene da chiedersi chi stia conducendo le operazioni in questo momento. Eppure, stando a Sky Sport, c'è una operazione in via di definizione per il club di Via Aldo Rossi: riguarda Aurelien Guernier, ala sinistra classe 2007 del Birmingham City, che i rossoneri stanno strappando al Chelsea, anch'esso interessato al gioiellino, un esterno molto considerato a livello giovanile.

Milan, ecco chi è Guernier

Dotato di buona accelerazione e velocità, ama partire largo e affrontare l’avversario in uno contro uno, grazie alla sua fantasia e ai cambi di direzione repentini. Sa leggere bene le situazioni e trova soluzioni con passaggi filtranti e cross, è anche dotato di un buon controllo di palla, tecnica pulita e discreta capacità di giocare con entrambi i piedi (anche se preferisce il sinistro).