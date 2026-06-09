Dumfries, addio all'Inter: ha appena firmato con il Real Madrid
Ci siamo per il trasferimento di Denzel Dumfries al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’esterno avrebbe già firmato il contratto che lo legherà al club madrileno fino al 30 giugno 2030, dopo aver sostenuto le visite mediche nel corso della scorsa settimana. L’operazione, se confermata in ogni suo dettaglio, rappresenterebbe un colpo di grande rilievo per il mercato internazionale e segnerebbe un ulteriore passo nella riorganizzazione della rosa del Real Madrid in vista delle prossime stagioni. Il giocatore olandese sarebbe pronto a intraprendere una nuova esperienza in Liga dopo le stagioni disputate ad alto livello in Serie A.
Dumfries al Real Madrid, i dettagli dell’operazione
L’accordo economico prevederebbe una durata quinquennale, fino al 2030, e si inserirebbe nel contesto della nuova fase gestionale guidata dal presidente Florentino Pérez, dopo la sua recente rielezione. Per il club di provenienza, l’Inter, l’operazione porterebbe un incasso attorno ai 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta significativa per un’uscita che riguarda un titolare consolidato. L’affare, ancora in attesa di eventuali conferme ufficiali, si inserisce in un contesto di mercato particolarmente dinamico tra i grandi club europei, con il Real Madrid deciso a rafforzare le corsie laterali con profili già pronti a competere ai massimi livelli internazionali. Subito un colpo dunque per il futuro tecnico Mourinho.
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