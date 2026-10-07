Elezioni AIA, tre candidati per la presidenza: ecco i nomi

Sabato a Roma l'Assemblea Generale dell'AIA eleggerà il successore di Antonio Zappi. Corsa a tre tra Carlo Pacifici, Francesco Massini e Narciso Pisacreta.

Si avvicina il momento delle nuove elezioni dell'Associazione Italiana Arbitri. L'Assemblea Generale è convocata per sabato 10 ottobre a Roma, appuntamento che porterà all'elezione del successore di Antonio Zappi, la cui decadenza dalla presidenza era stata ratificata dal Consiglio Federale lo scorso maggio. In base al materiale fornito, gli organi competenti hanno ritenuto in regola le tre candidature presentate: Carlo Pacifici, Francesco Massini e Narciso Pisacreta. Pacifici si presenta con Alfredo Trentalange come candidato vicepresidente vicario e Stefano Archinà vicepresidente; Pisacreta con Marco Falso ed Emanuele Marchesi; Massini con Michele Affinito e Francesco Carrieri.

Elezioni AIA, sabato la scelta del nuovo presidente

Le tre liste comprendono anche i candidati al Comitato Nazionale per le Macro Regioni Nord, Centro e Sud. Con Pacifici ci sono Sue Ellen Salvatore, Katia Senesi e Margherita Perrucci; con Pisacreta Angela Francesca Megna, Brenda Mosca e Silvia Tea Spinelli; con Massini Marinella Caisutti, Valentina Finzi e Valentina Garoffolo. L'elezione arriva al termine di mesi particolarmente delicati per l'associazione arbitrale: l'AIA aveva avviato formalmente il percorso verso l'Assemblea del 10 ottobre già ad agosto, con l'insediamento della Commissione Elettorale avvenuto a settembre.