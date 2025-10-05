Festival del gol al Dall'Ara: il Bologna cala il poker contro il Pisa!

Il Bologna di Vincenzo Italiano supera brillantemente le fatiche europee e travolge il Pisa 4-0 al Dall’Ara nella sesta giornata di Serie A. I rossoblù, profondi e ben organizzati, dominano fin dall’inizio: al 24’ Cambiaghi finalizza una splendida azione corale per l’1-0, poi la gara si indirizza con l’espulsione di Touré e la conseguente punizione vincente di Moro. Due minuti più tardi Orsolini sigla il tris, coronando un primo tempo perfetto per intensità, qualità e lucidità.

Nella ripresa, il Bologna controlla il match con autorità e al 53’ trova anche il poker grazie a Odgaard, che sorprende Semper con una conclusione deviata. Con il risultato in cassaforte, Italiano concede spazio alle seconde linee senza che il ritmo cali, mentre il Pisa non riesce mai a reagire. Il Dall’Ara festeggia così la terza vittoria consecutiva in casa, segnale chiaro della crescita della squadra emiliana.