Gasperini: "Zero rimpianti, ma mi manca tutto di Bergamo e provo nostalgia..."

Gian Piero Gasperini ha parlato al Corriere di Bergamo, ripercorrendo anche gli anni dell'esperienza all'Atalanta: “Abbiamo ottenuto ottimi risultati: certo parlo dell'Europa League ma anche della qualità del gioco e per la costanza dei piazzamenti in zona Champions. Mi manca tutto di Bergamo. Non ho rimpianti ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente. Un mio ritorno? Non lo escludo, ho sempre casa lì”.

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