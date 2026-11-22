Pazza Inter a Bergamo: tre volte avanti di due gol e rimontata, un’infinita Atalanta fa 4-4

Atalanta-Inter 4-4, tripletta di Esposito e rimonta incredibile della Dea: Kessié pareggia su rigore al 91'.

Partita spettacolare alla New Balance Arena, dove Atalanta e Inter pareggiano 4-4 al termine di una sfida ricca di emozioni e continui colpi di scena. La squadra di Cristian Chivu domina il primo tempo grazie a Francesco Pio Esposito, che sblocca il risultato al 16' su assist di Barella e raddoppia al 32' di testa su corner di Dimarco. Eljif Elmas riapre la gara al 35', ma nella ripresa il centravanti nerazzurro completa la sua prima tripletta con il gol del 3-1 al 52'. L'Inter perde anche Calhanoglu per infortunio, sostituito da Sucic, ma sembra comunque avere la partita in pugno.

Atalanta-Inter, De Ketelaere firma una doppietta: Kessié completa la rimonta su rigore

La formazione di Maurizio Sarri non si arrende e trova la forza di recuperare tre gol di svantaggio nel corso della ripresa. De Ketelaere accorcia al 73', prima che Sucic riporti l'Inter sul 4-2 trasformando un rigore tre minuti dopo. Il belga colpisce ancora all'81', poi nel recupero un fallo di mano di Bastoni provoca il penalty decisivo, realizzato da Kessié al 91'. Un pareggio pesantissimo per Chivu, che vede sfumare due punti nella corsa al vertice: l'Inter sale a quota 29, a tre lunghezze dalla Lazio capolista, mentre l'Atalanta resta dodicesima con 15 punti.